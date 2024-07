Policiamento está reforçado no Morro do Fubá após registro de tiroteio - Marcos Porto/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 09/07/2024 07:13 | Atualizado 09/07/2024 07:17

Rio - Uma guerra entre criminosos rivais provocou um intenso tiroteio no Morro do Fubá, no bairro Campinho, na Zona Norte, durante a madrugada desta terça-feira (9). Segundo a Polícia Militar, após os confrontos, o policiamento está reforçado na região.



De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, os tiros começaram por volta das 3h. No local, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para movimentação de criminosos na área de mata da comunidade. Com a chegada das equipes, o terreno foi estabilizado, mas não há registro de prisões ou apreensões.

Segundo relatos de moradores, os confrontos puderam ser ouvidos ainda das comunidades vizinhas. A região vive uma intensa onda de violência por disputa de território entre traficantes rivais do Comando Vermlho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

[09/07, 05:31] Muito tiro em Quintino, madrugada pesada pau quebrando no morro do fubá em Cascadura muito tiro.

Disputa por território

Há cerca de dois anos, moradores das zonas Norte e Oeste vivem cenários de guerra por causa da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Com o avanço da facção, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram aos paramilitares.



Dentre os locais disputados na região estão os dos Morros do Fubá e do Campinho, na Zona Norte, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, Gardênia Azul, Praça Seca e a Cidade de Deus, na Zona Oeste.