O menino estava com febre e recebeu medicação injetável no hospitalRede Social

Publicado 09/07/2024 10:35 | Atualizado 09/07/2024 10:38

Rio- Uma criança de 5 anos teve uma agulha esquecida no corpo depois de receber uma medicação no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, conhecido como Getulinho, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a denúncia da família, o caso aconteceu na madrugada do último domingo (7) após o menino ser levado à unidade com febre.

Ao DIA, a mãe do pequeno Arthur Miguel, a autônoma Amanda Coreicha, 25 anos, revelou o susto ao perceber a situação. "Foi horrível! Eu vi e gritei o pai para me ajudar a tirar, foi quando eu segurei ele bem forte e o pai puxou devagar para não quebrar", disse.

Os pais só perceberam a agulha na manhã de domingo (7), assim que o menino acordou. "Eu e o pai dele o levamos para o hospital, passamos pela médica e ela passou uma dipirona injetável, logo passou a febre e viemos embora com ele dormindo, chegamos e coloquei ele na cama. Na manhã seguinte fui tirar a calça e me deparei com isso", explicou.



Moradores do bairro Cubango, na Zona Norte de Niterói, Amanda contou que eles chegaram em casa por volta das 5h e que não tirou as roupas do filho para não acordá-lo. "Ele dormiu na mesma posição a noite toda, acordou cedo reclamando de dor, fui tirar a roupa dele para dar banho e a agulha estava lá", contou.



Por fim, a mãe reforçou que já conversou com a direção da unidade e que registrou o caso na 78ªDP (Fonseca). "Já estamos tomando todas as providências para que não aconteça com mais ninguém, graças a Deus está tudo bem com ele, foi um susto e tanto", finalizou.



Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que a direção do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho está apurando o caso para tomar as providências cabíveis.



"O Serviço de Enfermagem acolheu a mãe da criança e continua à disposição. A Secretaria ressalta que preza por condutas de excelência nos atendimentos e realiza capacitações e atualizações periódicas para os profissionais de saúde", explicou em nota.