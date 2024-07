Michelli da Conceição da Costa, de 36 anos, estava desaparecida - Reprodução/Redes sociais

Rio - A mulher Michelli da Conceição da Costa, de 36 anos, que estava desaparecida, foi encontrada morta, nesta segunda-feira (8), na Pavuna, Zona Norte do Rio.



De acordo com informações preliminares, o corpo da vítima foi encontrado dentro de um galão na casa de seu ex-companheiro, identificado como Fábio de Souza Ferreira, 38, e considerado principal suspeito do crime.



Antes de ser encontrada, familiares e amigos de Michelli estavam se mobilizando nas redes sociais para encontrá-la. A vítima vivia um relacionamento conturbado com seu ex-companheiro, onde era agredida. O assassinato teria como principal motivação o término do namoro dos dois.



Horas depois do assassinato, Fábio também foi encontrado morto. Nas redes sociais, moradores da Estrada da Rio do Pau, onde ambos moravam, alegaram que o homem foi sequestrado, agredido e passou pelo tribunal do tráfico. Após o crime, o corpo dele teria sido jogado na estrada.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga os casos. Os agentes estão em diligências para esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar os autores dos crimes.