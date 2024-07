Angelo Macio já é considerado foragido - Divulgação

Angelo Macio já é considerado foragidoDivulgação

Publicado 10/07/2024 07:37 | Atualizado 10/07/2024 07:41

Rio - A Justiça do Rio decretou, nesta terça-feira (9), a prisão preventiva de Angelo Macio dos Santos , por assediar uma mulher dentro de um ônibus da linha 232 (Lins x Castelo), no último dia 4. Na ocasião, a vítima filmou o homem se masturbando e olhando para ela.Nas imagens, ele aparece fazendo movimentos dentro das calças no banco atrás de onde a jovem estava sentada. Segundo a denúncia, Angelo a olhava antes mesmo de sentar no local e logo depois teria ejaculado e deixado o veículo.