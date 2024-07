Caso é investigado pela 26ª DP (Todos os Santos) - Reprodução

Caso é investigado pela 26ª DP (Todos os Santos)Reprodução

Publicado 04/07/2024 17:59 | Atualizado 04/07/2024 18:05

Rio - Uma jovem, de 22 anos, denunciou um caso de assédio dentro de um ônibus da linha 232 (Lins x Castelo), na manhã desta quinta-feira (4). A vítima gravou um homem se masturbando e olhando para ela.

A gravação mostra o suspeito fazendo movimentos dentro das calças no banco atrás de onde a vítima estava sentada. Segundo o relato da jovem, o autor do assédio a olhava antes mesmo de sentar no local. Ele teria ejaculado e deixado o veículo logo depois.

O caso foi registrado na 23ª DP (Méier) e encaminhado para a 26ª DP (Todos os Santos). De acordo com a Polícia Civil, imagens do coletivo serão solicitadas e demais diligências serão realizadas para esclarecer todos os fatos.

O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) lamentou profundamente o ocorrido e reafirmou seu compromisso pela conscientização da população e segurança da mulher carioca.

A entidade informou que possui uma campanha contra assédio nos transportes públicos da capital chamada de "Assédio: não embarque nessa!" que, por meio de adesivos com QR Code colocados dentro dos coletivos, propicia uma maneira de facilitar o contato das vítimas com canais de denúncia.

Ao acessar a página, a vítima é direcionada para os principais telefones para denunciar o ocorrido às autoridades competentes.