Policiais apreenderam as peças em uma loja na Penha - Reprodução

Publicado 04/07/2024 17:32 | Atualizado 04/07/2024 18:07

Rio - Centenas de peças de roupas com indícios de falsificação de marcas famosas em uma loja na Penha, Zona Norte, foram apreendidas nesta quinta-feira (4). A apreensão aconteceu durante uma ação de fiscalização com objetivo de reprimir a venda de produtos ilegais.

O proprietário do estabelecimento foi encaminhado à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) para prestar esclarecimento sobre o material. Ele responderá pelo crime contra a propriedade industrial e a investigação segue em andamento para analisar outros ilegalidades possíveis.

De acordo com a Polícia Civil, a DRCPIM tem atuado no combate à pirataria com o objetivo de de asfixiar financeiramente organizações criminosas que obtém lucros a partir dessas atividades ilícitas, além de coibir a venda de produtos falsificados.