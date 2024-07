Homem foi levado para a 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução

Publicado 04/07/2024 16:49 | Atualizado 04/07/2024 17:16

Rio - Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (4), após trocar tiros com policiais militares durante uma tentativa de roubo a uma casa, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Uma mulher, de 50 anos, foi mantida refém na ação.

De acordo com o Programa Segurança Presente, agentes do Ilha Presente foram alertados por moradores que havia uma invasão em uma residência na Rua Eduardo Botelho, no bairro Jardim Guanabara. O crime teve a participação de cinco suspeitos.

Segundo a corporação, os criminosos atiraram contra os policiais enquanto mantinham a dona da casa, de 50 anos, refém. Houve confronto, mas sem feridos.

Os agentes acionaram equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) para reforçar o cerco à residência. Um dos suspeitos, de 38 anos, foi detido no local. Ele é natural de São Paulo e estava há alguns dias no Morro de São Carlos, no Estácio, na região central do Rio. Ele não tinha antecedentes criminais.

Os outros quatro criminosos conseguiram fugir em um Volkswagen T-Cross. Após serem perseguidos pelos policiais, o grupo abandonou o veículo, que estava com marcas de tiros.



O preso e o carro foram encaminhados para a 37° DP (Ilha do Governador).