Quadrilha de 'delivery' de drogas no Rio vendia ecstasy, LSD e vape de cannabisDivulgação/Polícia Civil

Publicado 04/07/2024 14:51 | Atualizado 04/07/2024 17:14

Rio - Policiais civis da 74ª DP (São Gonçalo) prenderam quatro integrantes de uma quadrilha de traficantes que vendia drogas na modalidade delivery, em um apartamento no bairro do Grajaú, na Zona Norte. Os entorpecentes eram comercializados em várias regiões do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, Michel Ferreira de Souza, de 35 anos, vulgo 'MM', era encarregado de preparar as encomendas e fazer a logística das vendas. Thiago Cruz Lacorte Alves, de 37 anos, conhecido como 'PZ' ou 'Pizza'; Antônio Ubirajara Vieira, de 37 anos, o 'Birinha', e Rafael de Souza Sabença, de 28 anos, são apontados como os entregadores da quadrilha.



A ação ocorreu nesta quarta-feira (3) após o monitoramento e um trabalho de inteligência. A quadrilha foi localizada e desarticulada no apartamento que servia como base. Três integrantes que deixavam o local para uma entrega de drogas foram presos. Os policiais ainda encontraram outro membro do bando no apartamento, e que se preparava para fugir.

Com eles, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas variadas, balanças de precisão, telefones celulares, além de um carro com cerca de 7 kg de drogas, que seriam entregues em bairros da Zona Sul e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

No "cardápio" ofertado pela quadrilha havia diversas variedades de drogas como skunk, haxixe, MDMA, LSD e ecstasy, além de uma droga conhecida como caneta de óleo gringo (Dabwoods), um vape à base de Cannabis que é comercializado a R$ 400 a unidade. A 74ª DP estima que a quadrilha tenha movimentado, em seis meses, R$ 500 mil.

As investigações continuam para identificar os líderes e fornecedores da quadrilha. Os presos foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.