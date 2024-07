Acidente entre moto e carro causou a morte de uma mulher de 26 anos, nesta quinta-feira (4), em Niterói - Reprodução / Redes Sociais

Acidente entre moto e carro causou a morte de uma mulher de 26 anos, nesta quinta-feira (4), em NiteróiReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/07/2024 15:17 | Atualizado 04/07/2024 18:03

Rio - Clara Fernandes, de 26 anos, morreu após se envolver em um acidente entre um carro e uma moto, na manhã desta quinta-feira (4), em Niterói, na Região Metropolitana. Um homem também ficou ferido na colisão.

fotogaleria

A colisão aconteceu na Avenida Irene Lopes Sodré, em frente ao Centro Educacional Souza Maia, no bairro Engenho do Mato. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um veículo da Ford, de cor branca, com o para-choque destruído em uma calçada. A moto ficou caída a poucos metros do carro.

Segundo uma testemunha, o motociclista veio cortando outros veículos em alta velocidade e acabou batendo no carro, que seguia na direção contrária.

O acidente causou a morte de Clara Fernandes, de 26 anos, que estava na garupa da motocicleta. Os Bombeiros foram acionados, mas ela não resistiu e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói.

O homem que pilotava a moto foi levado pelos Bombeiros ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro do Fonseca. Não há informações sobre a identificação e o estado de saúde da vítima.

O caso é investigado pela 81ª DP (Itaipu). O condutor do carro prestou depoimento na delegacia e as diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos.