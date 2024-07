Placa inaugurada na Praça Mauá homenageia os 80 anos do embarque das tropas brasileiras rumo à Segunda Guerra - Divulgação / Secretaria Municipal de Conservação

Placa inaugurada na Praça Mauá homenageia os 80 anos do embarque das tropas brasileiras rumo à Segunda GuerraDivulgação / Secretaria Municipal de Conservação

Publicado 04/07/2024 15:10 | Atualizado 04/07/2024 15:57

Rio - A prefeitura inaugurou um monumento em homenagem aos 80 anos do embarque da Força Expedicionária Brasileira (FEB) rumo à Itália para combater na Segunda Guerra Mundial. Localizada na Praça Mauá, próximo ao Museu de Arte do Rio, a placa foi idealizada pelo músico João Barone, filho do pracinha João Lavor Reis e Silva, e integrante-fundador dos Paralamas do Sucesso.

Aos 102 anos, o ex-combatente Walfrid de Moraes emocionou a plateia presente ao revelar a placa. A inauguração aconteceu nesta terça-feira (2), data em que as tropas embarcaram rumo à guerra na Europa. A solenidade contou ainda com a participação da Banda dos Fuzileiros Navais.

O secretário da Casa Civil, Lucas Wosgrau Padilha, pediu aos presentes uma salva de aplausos ao pracinha Walfrid de Moraes. "A mais importante pessoa entre nós, um grande brasileiro que representa exatamente a importância da história do Rio de Janeiro, desse porto, dessa praça para a História do Brasil. Muitos ficaram lá, e outros voltaram para contar a história. Uma história que é geral. O fascínio pelas guerras não é coisa de quem é belicoso, é coisa de quem ama a paz", declarou.

Walfrid não conteve as lágrimas com a homenagem e as lembranças dos tempos em que os pracinhas brasileiros enfrentaram combates e viram a miséria da população italiana na época. "Estou muito emocionado com a homenagem. Vimos muita miséria na Itália, crianças e mulheres passando fome. Eles pediam pão, calçados a nós, brasileiros. As pessoas não sabem o que é uma guerra", contou.

Idealizador da placa, João Barone enalteceu a história dos ex-combatentes. O escritor e baterista dos Paralamas do Sucesso, que lançou obras sobre a Segunda Guerra, como '1942: O Brasil e sua guerra quase desconhecida' e 'Soldado Silva, a jornada de um brasileiro', ressaltou a importância da homenagem e se emocionou com a celebração à memória dos pracinhas.



"É um marco em um logradouro público em homenagem aos 80 anos do embarque da Força Expedicionária Brasileira para combater na Segunda Guerra Mundial, na Itália, lutar pela democracia, pelo mundo livre. É muito gratificante ver esse local, onde todo mundo que passar por aqui vai lembrar desse esforço muito grande que o Brasil fez naquela época pela democracia", celebrou.

O secretário de Conservação, Marco Aurélio Regalo, ressaltou o heroísmo dos que doaram e tantos que perderam suas vidas para lutar pela liberdade. "É uma homenagem muito importante realizada pelo prefeito Eduardo Paes para celebrar a memória daqueles que, há 80 anos, deixaram suas famílias e ofereceram suas vidas, seu coração, sua energia à luta pela liberdade em nome do nosso País", afirmou.

"O patrimônio vive de memória. É a preservação da história dos brasileiros que enfrentaram a Segunda Guerra Mundial, um monumento que homenageia aqueles que lutaram pela liberdade", explicou Vera Dias, gerente de Monumentos e Chafarizes da Secretaria Municipal de Conservação.

A placa, esculpida por Mario Pitanguy, com base em fotos antigas e extensa pesquisa iconográfica da época, tem 70 centímetros de largura por 50 centímetros de altura e o pedestal mede 1,70m de altura e 1,90m de largura.