Matheus Nascimento de Medeiros, de 23 anos, pilotava moto usada em assalto a casal na TijucaDivulgação

Publicado 04/07/2024 14:45

Rio - Um dos responsáveis por invadir garagem e roubar carro de casal na Tijuca foi preso, na tarde desta quarta-feira (3), na Praça da Bandeira, Zona Norte. Segundo investigadores da Polícia Civil, Matheus Nascimento de Medeiros, de 23 anos, confessou ter participado do assalto às vítimas na Rua Antônio Basílio, na madrugada do último sábado.

O preso seria integrante de quadrilha responsável por diversos crimes na região, todos com a dinâmica parecida, onde vítimas são seguidas e acompanhadas até estarem vulneráveis na entrada de seus prédios. Os investigadores acreditam que Matheus é o responsável por escolher os carros que serão roubados pela grupo criminoso. Ele também coordenava a ação do bando.

De acordo com os investigadores da 19ª DP (Tijuca), delegacia responsável pela prisão, o criminoso já foi reconhecido por duas vítimas que estiveram na distrital. Um dos aparelhos celulares roubados durante esses assaltos também foi recuperado por agentes da polícia civil e entregue ao proprietário.

No assalto da Rua Antônio Basílio, Matheus era o homem que aparece conduzindo a motocicleta e avança para o interior da garagem do prédio onde as vítimas vivem. Além desse caso, o acusado também possui outras anotações criminais por roubo.

Bandidos invadem garagem de prédio na Tijuca para roubar carro de casal. Caso aconteceu na Rua Antônio Basílio, na madrugada deste sábado (29).



Crédito: Arquivo Pessoal pic.twitter.com/fG3w1bJaPg — Jornal O Dia (@jornalodia) June 30, 2024

Com o acusado, os policiais apreenderam as roupas usadas por ele no assalto e flagradas por câmeras de segurança instaladas no prédio.

A partir da prisão de Matheus, a Polícia Civil espera que outras vítimas da quadrilha procurem a delegacia para reconhecer o acusado.