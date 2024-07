Chamas atingiram parte da barreira da Linha Amarela sentido Barra - Reprodução / Redes sociais

Chamas atingiram parte da barreira da Linha Amarela sentido BarraReprodução / Redes sociais

Publicado 09/07/2024 08:57 | Atualizado 09/07/2024 11:09

Rio - Um incêndio na manhã desta terça-feira (9) atingiu a barreira acústica da Linha Amarela, na altura da saída 5, em Del Castilho, na Zona Norte, na pista sentido Barra da Tijuca.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h50 para a ocorrência, que foi finalizada às 7h20 sem vítimas. O Centro de Operações Rio (COR) informou que o fogo chegou a ocupar uma faixa da pista.

Procurada, a Lamsa, concessionária que administra a via, informou que as chamas se espalharam após moradores da região atearem fogo em lixos, que estavam atrás da barreira.



Um motorista que passava pelo local registrou o ocorrido. No vídeo, é possível ver as equipes da concessionária desviando o trânsito, enquanto as chamas se alastram por parte da barreira, que foi destruída.







Fogo destrói exposição no Nova América Esse foi o segundo registro de fogo em poucas horas na região. Durante a madrugada, uma exposição no Shopping Nova América , que fica próxima ao local, foi destruída pelas chamas.

Um incêndio na madrugada desta terça (9) destruiu uma exposição, chamada Casa Warner, no estacionamento do Shopping Nova América, também em Del Castilho.



Os bombeiros foram acionados às 2h45, e o fogo foi controlado às 5h. Após o incêndio, o espaço ficou completamente destruído. O Nova América informou que os ingressos comprados serão reembolsados.



O intervalo entre o horário em que as chamas no shopping foram controladas até o momento em que os bombeiros foram acionados para o incêndio na Linha Amarela foi de apenas 1h30.