Wesley Bruno utilizou uma barra de ferro para forçar porta de elevadorArquivo Pessoal

Publicado 09/07/2024 12:11 | Atualizado 09/07/2024 12:50

Rio - Um grupo de mais de 10 pessoas ficou preso no elevador do TopShopping, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último domingo (7). As vítimas gravaram os momentos de angústia, que duraram cerca de 1h20.



A dona de casa Eloá dos Santos estava acompanhada do marido e de três irmãos, sendo uma menina menor de idade. Ela conta que, após a pane no elevador, o grupo ficou no escuro e que os funcionários do shopping não prestaram socorro.



“Desligaram a luz e demorou 1h20 pra gente ser resgatado. Teve que vir bombeiros de fora, porque ali mesmo no shopping não teve recurso. Nem sequer na hora que saímos o segurança teve a capacidade de perguntar se nós estávamos bem. Nos deixaram lá, que nem os bichos ", relembra.



Ela relatou ainda que passou muito mal, e teve dor de cabeça e sensação de desmaio.

Outra vítima do incidente, o estudante de direito Igor Simão Chaves, entrou no elevador com a namorada para saírem do shopping, mas relata que não conseguiu descer no estacionamento.



“Ao chegar no estacionamento a porta abriu e logo em sequência fechou e por conta disso, não foi possível descer. Em seguida o elevador começou a subir e parou”, explica



Igor também conta que o grupo acionou a sirene de emergência diversas vezes e fez sinal para a câmera, que parecia não estar funcionando. “Diante disso, nós tentamos ligar para os serviços de emergências, porém ninguém tinha sinal de telefone”.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o grupo às 20h45 e levou uma hora para estabilizar a cabine e retirar seis vítimas do local. A ajuda, no entanto, começou antes. O pedreiro Wesley Bruno conta que estava chegando no shopping quando ouviu os gritos de socorro.



“Eu guardei a moto no estacionamento e quando saí escutei um moço de fora do elevador pedindo para chamar a segurança. Eu não sabia o que era, mas chamei”.



Segundo Wesley, o segurança informou que não poderia fazer nada e que seria necessário esperar o técnico do elevador chegar.



“Tinha criança lá dentro sentindo fobia, falta de ar, as pessoas estavam agoniadas. Depois de um tempo eu e o menino que estava lá [no elevador] conseguimos uma brechinha pra ele respirar e botar a criança na porta”, relembra.



O pedreiro utilizou um ferro para manter a porta aberta e conseguir passar água para as pessoas.



Em nota, o TopShopping informou que a pane foi causada por excesso de peso. “Os elevadores passam por manutenção mensal e inspeção semanal”. Ao Dia, a empresa enviou um comprovante de que a última manutenção foi realizada no dia 4 de julho.



As vítimas, no entanto, discordam e dizem que a placa presente no elevador informava que o equipamento aguentava até 14 pessoas, ou 1050kg. Elas explicaram que no momento do incidente havia entre 12 e 13 pessoas na cabine e que o peso das pessoas não ultrapassava o máximo permitido.



Sobre as acusações em relação à atitude dos funcionários, o TopShopping informou que, “por norma técnica, nenhum funcionário do shopping pode mexer no equipamento, somente um técnico da empresa responsável ou bombeiro militar”.

*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Iuri Corsini