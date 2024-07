Jaguar Parede fica no Arpoador até sexta e em vários pontos da cidade até agosto - Renan Areias / Agência O Dia

Jaguar Parede fica no Arpoador até sexta e em vários pontos da cidade até agostoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 09/07/2024 16:15 | Atualizado 09/07/2024 16:51

Rio - O Rio recebe, nesta sexta-feira (12), a Jaguar Parade, uma exposição de esculturas de onças-pintadas feitas por diferentes artistas, que ficarão nos principais pontos turísticos da cidade até 11 de agosto. Antes do início da exposição, as peças foram expostas no Arpoador, na Zona Sul, nesta terça (9).



fotogaleria

Reconhecida como uma das maiores exposições de arte ao ar livre do mundo, a Jaguar Parade é um projeto internacional que reúne arte e conscientização socioambiental, juntando artistas e público em torno de uma importante causa: a conservação da onça-pintada e a preservação de seu habitat.



Ao todo serão 66 esculturas — 37 delas obras inéditas pintadas no Rio especialmente para esta nova edição— e mais 29 obras do acervo de outras edições realizadas em diversas cidades do país e do mundo, como Nova Iorque, São Paulo e Florianópolis.



As obras serão expostas em 15 áreas de bairros do Rio — em pontos turísticos como o Parque do Bondinho no Pão de Açúcar, Cristo Redentor, no Museu de Arte do Rio (MAR), Museu do Amanhã, Parque Lage, Parque das Ruínas e Mirante do Leblon e Arena Cultural Chacrinha, em Pedra de Guaratiba, e Areninha João Bosco, em Vista Alegre, Aeroporto do Galeão e Shopping VillageMall.