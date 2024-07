Motorista é assaltado na Rua General Severiano, em Botafogo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/07/2024 16:49 | Atualizado 09/07/2024 16:57

Rio - Motoristas que passam pela Rua General Severiano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, têm sofrido com constantes assaltos. Na tarde de segunda-feira (8), um carro foi alvo da ação de um criminoso no local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um assaltante rouba um motorista que estava parado em um sinal, na esquina da Avenida Lauro Sodré com a Rua General Severiano, próximo ao Hospital Estadual Rocha Maia, por volta das 13h30.

Em entrevista ao DIA, a presidente da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo (Amab), Regina Chiaradia, de 67 anos, disse que motoristas e moradores estão assustados com a insegurança, uma vez que os assaltos são constantes no bairro.

"Não só ali na General Severiano, mas também em frente ao shopping Rio Sul e nas ruas internas do bairro. A gente [Amab] tem discutido muito essa questão e estamos exigindo mais policiamento", reforçou.

Para a presidente da Amab, o número de pessoas em situação de rua vêm aumentando devido a venda de crack nas comunidades da região, como o Morro dos Tabajaras e Santa Marta. Segundo Regina, usuários praticam furtos de metais e fios de cobre, além de cometerem assaltos a pedestres e motoristas.

"Os moradores estão inseguros. Muitos já não saem mais à noite. Muitas senhoras e senhores têm medo de circular pelo bairro. Até os comerciantes estão sendo prejudicados, porque os comércios estão ficando mais vazios devido a esse medo de andar pelo bairro", completou.

De acordo com o tenente-coronel Marcelo de Carvalho Mendes, comandante do 2º BPM (Botafogo), o criminoso foi identificado e preso na segunda-feira (9). Ele foi encaminhado à delegacia da região.

Procurada, a PM informou que o comando do 2° BPM (Botafogo) está atento à movimentação na região e adequando a estratégia de policiamento com o uso de viaturas e moto patrulhas.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Flávio Almeida