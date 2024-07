Camille Vitória, 21 anos, mora em Anchieta, na Zona Norte, e tem três filhos menores de idade - Reprodução/Redes sociais

Camille Vitória, 21 anos, mora em Anchieta, na Zona Norte, e tem três filhos menores de idadeReprodução/Redes sociais

Publicado 09/07/2024 16:24

Camille Vitória, de 21 anos, foram até o quarto onde o suspeito de envolvimento no DIA, a mãe da jovem, Janaína Monteiro, conta que o local estava desocupado, como se alguém tivesse saído às pressas. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga uma possível relação do homem com o sumiço de Camille.

Rio - Familiares de, de 21 anos, foram até o quarto onde o suspeito de envolvimento no desaparecimento dela morava, em Anchieta, na Zona Norte do Rio, e encontraram preservativos, medicamentos e roupas íntimas femininas. Ao, a mãe da jovem, Janaína Monteiro, conta que o local estava desocupado, como se alguém tivesse saído às pressas. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga uma possível relação do homem com o sumiço de Camille.

Polícia Civil investiga o paradeiro de Camille Vitória, de 21 anos, vista pela última vez no Centro do Rio Divulgação

O suspeito trabalhava como zelador de um clube esportivo em Anchieta e morava no local, mas desde o início da campanha nas redes sociais em busca de informações da jovem, ele desapareceu e não atende ligações. Nas redes sociais, colegas de trabalho do zelador afirmam que ele era calado e misterioso. Ainda segundo parentes de Camille, esse mesmo homem esteve há poucos dias no portão da casa onde a jovem morava, também em Anchieta, procurando por ela. A mesma dizia que ele estava oferecendo trabalhos de freelancer durante os eventos no clube.

Camille mora na parte de cima da casa da mãe, com seus três filhos, todos menores de idade, sendo o mais novo com apenas 8 meses de vida. Ela saiu de casa na última sexta-feira (5) e avisou que estava indo para uma entrevista de emprego no Centro do Rio. Ela foi vista pegando o metrô em direção à Central do Brasil, mas depois desapareceu.

Família estranhou mensagens

A suspeita de que a jovem tenha sido vítima de alguma emboscada aumentou quando a família teve acesso às últimas mensagens enviadas por Camille a uma tia. "Vou te mandar um áudio aí, mas não precisa falar nada para ninguém. É só para disfarçar um negócio aqui", escreveu Camille, seguido do áudio: "Oi. Eu encontrei com uma amiga aqui no Centro, com a Nina. Aí eu vou ter que fazer um favor para ela em Campo Grande. Eu vou chegar um pouquinho tarde, tá?".

O caso inicialmente foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), mas em seguida foi encaminhado à DDPA. As informações sobre o paradeiro da jovem Camille podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.