Objetos estavam guardados em condições inadequadas no galpão encontrado pela PF em Belford RoxoDivulgação

Publicado 09/07/2024 15:45 | Atualizado 09/07/2024 16:01

Rio - A Polícia Federal encontrou, na manhã desta terça-feira (9), um galpão da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo, cidade da Baixada Fluminense, com diversos objetos amontoados durante a operação que combate desvios de recursos públicos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A ação prendeu o secretário municipal de Educação do município, Denis Macedo.

Imagens divulgadas pela PF mostram diversas mesas, cadeiras e estruturas de metal deixadas uma em cima da outra dentro do galpão, que seria usado para armazenar itens de merenda. Os policiais ainda localizaram objetos de cozinha, como panelas, canecas e descartáveis, amontoados em condições inadequadas.

A corporação destacou o fato como um "descaso com o dinheiro público". Segundo as investigações, agentes públicos da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo desviaram recursos originalmente destinados à aquisição de merendas escolares em conluio com empresas fornecedoras dos produtos e seus dirigentes. Ao menos R$ 6,1 milhões foram subtraídos.

Os policiais federais identificaram que as fraudes eram realizadas mediante pagamentos superfaturados, baseados em documentação falsa e destinados a empresas que foram contratadas para fornecer merenda escolar. A investigação também revelou que o desvio de recursos públicos foi acompanhado do pagamento de vantagens indevidas, por parte das empresas fornecedoras de merenda, a agentes públicos de Belford Roxo, que se valeram de mecanismos de lavagem de dinheiro para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores recebidos.

"A Operação Fames busca a ampliação do conjunto de provas já existente, de forma a coletar mais elementos que possam estabelecer o montante total dos valores desviados, bem como revelar eventual participação de outros servidores públicos nas condutas criminosas apuradas", explicou a Polícia Federal.

Durante a ação, a PF prendeu o secretário municipal de Educação de Belford Roxo, Denis Macedo. Além disso, os agentes apreenderam mais de R$ 2,6 milhões. Em uma residência de um servidor da secretaria, em Nova Iguaçu, também na Baixada, foram encontrados R$ 360 mil. Já em um imóvel dentro de um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, os policiais apreenderam 300 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão). Quatro veículos, documentos e celulares também foram encontrados.

A ação foi realizada por cerca de 100 policiais federais que fizeram buscas na cidade do Rio e em municípios da Baixada com o objetivo de cumprir o mandado de prisão contra Denis Macedo e 21 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro.

Os investigados podem responder pelos crimes de documento falso, peculato, corrupção passiva e ativa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.

Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo informou que não teve acesso aos autos do processo, mas confia na atuação da Justiça. "A administração municipal preza pela lisura e transparência. A Prefeitura espera que os fatos sejam esclarecidos o mais rápido possível", diz o texto.