Carro foi encontrado com arranhões e amassados - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/07/2024 14:51 | Atualizado 09/07/2024 15:41

Rio - O motorista de aplicativo que teve o carro roubado na terça-feira da semana passada (2), no bairro de Quintino, na Zona Norte, conseguiu recuperar o veículo nesta segunda-feira (8). O Fiat Cronos de Marcos William foi localizado em Água Santa, próximo ao Presídio Ary Franco.

O anúncio foi feito pelo proprietário, que gravou um vídeo para as redes sociais, após voltar da delegacia. O carro sofreu algumas avarias, como arranhões, amassados e um dos retrovisores foi quebrado, mas os problemas não desanimaram Marcos. "Isso aí, com o tempo, a gente consegue resolver. Obrigado a todos pelo apoio, pela divulgação. A gente fica feliz que tenha encontrado o carro. Agora é voltar a rodar", disse Marcos no Instagram.



Nesta terça-feira (9), o motorista foi até o Pátio Seguro, em Campo Grande, na Zona Oeste, para retirar o carro e voltar a trabalhar. "Tem que recuperar algumas coisas no veículo e aproveitar que eu estou com um carro alugado ainda, fiz um contrato de três meses, e trabalhar", afirmou.



Relembre o caso



Marcos William fez um vídeo nas redes sociais relatando a abordagem dos criminosos na Travessa Guerra com a Rua João Barbalho e pedindo ajuda para localizar o automóvel.



"Eu fui enquadrado quando estava estacionando o carro aqui perto da minha casa. Outro carro, um Onix 1.0, encostou do meu lado e mandaram eu sair. Era o veículo que eu usava pra trabalhar, que sustentava minha família", relembrou.



O caso aconteceu por volta de 1h15 de terça-feira passada (2) e foi registrado na 24ª DP (Piedade).