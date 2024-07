Boneca Annabelle vira meme após Casa Warner pegar fogo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/07/2024 16:02 | Atualizado 09/07/2024 16:06

Rio - Os fãs das produções da Warner Bros. foram surpreendidos com a notícia do incêndio que atingiu a exposição da empresa na madrugada desta terça-feira (9) , no Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte. Entre os itens que faziam parte da Casa Warner, estava boneca original do filme 'Annabelle', que acabou virando meme nas redes sociais.

Conhecida por aterrorizar a todos na franquia, a boneca original do filme ficava exposta dentro de uma caixa de madeira com porta de vidro, que ostentava uma placa de "Aviso! Não abra em hipótese alguma". Após aparecer em 'Invocação do Mal', a personagem ganhou sua própria saga e, embora seja um tanto quanto assustadora, conquistou milhares de fãs espalhados pelo mundo.

A presença da boneca na exposição foi motivo de memes por parte dos internautas no X, antigo Twitter. Enquanto alguns brincaram com o fato dela ter 'morrido' em Del Castilho, outros ficaram tristes pelo fim trágico do objeto de valor inestimável. Ainda tiveram os que colocaram a culpa do incêndio na boneca. Teve gente que até mesmo deu uma sugestão de filme com a tragédia.

Embora o incêndio tenha destruído completamente a exposição Casa Warner, o Shopping Nova América informou, por meio de nota, que o fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento. Não há detalhes sobre as causas do incêndio.

A Casa Warner, que foi inaugurada no dia 14 de junho, exibia ao público figurinos, estátuas e objetos icônicos de franquias da companhia . Os principais atrativos eram homenagens aos 85 anos do super-herói Batman. Referências a seus filmes e quadrinhos, como o Batmóvel da série dos anos 1960, protagonizavam a tour.

O espaço ainda contava com outras referências a franquias aclamadas, como a van do desenho 'Scooby-Doo', referências a 'Looney Tunes', o Universo DC, 'Harry Potter', 'Matrix', 'Senhor dos Anéis' e 'Sexta-Feira 13'.

Confira os memes:

muito triste isso, tive a sorte de ver a annabelle original dos filmes na BGS de 2019, nem acredito que isso aconteceu :( https://t.co/QhGQd1mgZK — ؘ (@atlasbizzle) July 9, 2024

Pelo visto, a Annabelle teve um fim poetico — Ken (@KennedyPegorara) July 9, 2024

a annabelle tacou fogo no shopping nova america — ؘ (@dstemido) July 9, 2024

Acho que agora a Warner deveria fazer de um limão uma limonada:



Lança um filme chamado “Casa Warner” contando a história de um incêndio no RJ onde estava a boneca original da Annabelle e, após perícia, não localizam ela. Após 10 anos descobrem que ela conseguiu fugir pro Vidigal — Diego Leonardo (@diegoleonardopa) July 9, 2024

O demônio que tava na Annabelle resistiu a tudo, menos ao Brasil

Fraco demais — Magistrado de Sodoma (@Eldest_Cansado) July 9, 2024

A exposição da Casa Warner no Rio de Janeiro pegou fogo com todos os itens dentro na madrugada desta segunda-feira.



Quem diria que depois de assombrar meio mundo, Annabelle iria morrer queimada em Del Castilho.



Rio de Janeiro é o fim.... pic.twitter.com/QzdpWqIAqm — Jana Dahoui (@JanaDahoui) July 9, 2024

a Annabelle na praia de Copacabana depois de tacar fogo na casa warner e fugir pic.twitter.com/dWR4GhOEDH — kawã. (@blownitto) July 9, 2024

Me sentindo mt mal por estar rindo dos memes da Annabelle torrada — Moonris (@moonaissante) July 9, 2024

Conheça a história da boneca que inspirou a franquia 'Annabelle'

Famosa pelos filmes do universo de "Invocação do Mal" e "Annabelle", a história da personagem foi inspirada em um brinquedo real. A boneca original, no entanto, não se parece em nada com a criada para as produções e possui até um nome diferente: Raggedy Ann.

A história que teria inspirado as franquias em tese começou com um presente de aniversário para Donna, filha de uma enfermeira. Após ganhar a boneca, ela a levou para o apartamento que dividia com uma amiga. No local, as mulheres começaram a perceber comportamentos estranhos relacionados ao brinquedo.

As amigas tinham a impressão de que a boneca as observava e afirmavam que ela trocava de lugar sozinha. Um amigo delas, Lou, que também frequentava a casa, chegou a dizer que foi atacado pelo brinquedo duas vezes. Incomodadas com os comportamentos estranhos, as mulheres chamaram uma médium, que alegou que a boneca era habitada pelo espírito de uma criança que morreu aos 7 anos, chamada Annabelle Higgins.

Foi então que os especialistas paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados no cinema por Patrick Wilson e Vera Farmiga, foram chamados pelas amigas. De acordo com o casal, o espírito que habitava a boneca procurava, na verdade, um hospedeiro humano.

Um padre fez um exorcismo no apartamento das amigas e os especialistas paranormais levaram a boneca para casa depois disto. Até o momento, o casal acreditava que o brinquedo era habitado pelo espírito da criança, mas as "ações" cada vez mais maléficas dele fizeram com que Ed e Lorraine Warren acreditassem que a boneca era, na verdade, um receptáculo do diabo.

Após o exorcismo, o casal Warren guardou a boneca uma caixa de vidro e a colocou em exposição no Museu do Oculto dos Warren, em Monroe, Connecticut. Antes de morrer, eles deixaram explícito a todos que o local onde o brinquedo havia sido colocado não poderia, de forma alguma, ser aberto.

No entanto, Tony Spera, responsável por administrar o arquivo após a morte do casal, retirou temporariamente a boneca da caixa em 2019, para uma manutenção. Em uma live, ele mostrou, ao lado de um padre, que usou muita água benta e luvas nas mãos antes de abrir o espaço e pegar a boneca.

Desde 2019, o Museu do Oculto dos Warren está fechado por violações de zoneamento. Como o local é uma área residencial, as ruas são muito estreitas e o grande volumes de visitantes que recebia diariamente se tornou um problema para a região.

Cronologia dos filmes do universo da boneca Annabelle

Para os amantes de terror que querem conhecer o universo da boneca mal-assombrada, esta é a ordem cronológica dos filmes: "A Freira", lançado em 2018, aborda os anos entre a Idade Média e 1952. "Annabelle 2: A Criação do Mal", de 2017, compreende a época entre 1943 e 1955.

Em "Annabelle", lançado em 2014, a história se passa em 1967. "Invocação do Mal", de 2013, se passa em 1971. Em "Annabelle 3: De Volta Para Casa", lançado em 2019, a trama é de 1972.

O filme "A Maldição da Chorona", de 2019, se passa em 1973. A produção "Invocação do Mal 2", de 2016, compreende os anos de 1976 a 1977. Em "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio", de 2021, a história se passa em 1981.