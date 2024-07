Há previsão de chuva até o próximo sábado (13) no Rio - Divulgação/COR

Há previsão de chuva até o próximo sábado (13) no RioDivulgação/COR

Publicado 10/07/2024 08:22

Rio - O frio do inverno deu as caras e chegou para ficar. O tempo segue instável no Rio e a chuva deve durar até o próximo final de semana. Apesar das chances do sol voltar a aparecer, o céu vai ficar predominantemente nublado no decorrer dos dias.

Nesta quarta-feira (10), as condições do tempo continuarão sendo influenciadas pela circulação de ventos úmidos. Assim, o céu estará parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca isolada durante a noite e a madrugada desta quinta (11). As temperaturas vão subir um pouco, com mínima prevista de 16°C e máxima de 28°C, e os ventos estarão fracos a moderados.

Na quinta, após a chuva da madrugada, o céu vai alternar entre nublado a parcialmente nublado no decorrer do dia, com previsão de chuvisco e chuva isolada a qualquer momento. Os ventos seguem entre fracos a moderados, já a temperatura apresenta queda, com máxima de 26°C e mínima de 17°C.

A sexta-feira (12) também será de chuva fraca, acontecendo a qualquer momento, com céu nublado durante todo o dia. Diferente dos anteriores, os ventos estarão moderados a forte. Os termômetros vão marcar entre a máxima prevista de 25°C e a mínima de 18°C.

A temperatura cai ainda mais no sábado (13) e fica mais frio, com máxima de 23°C e mínima de 18°C. O céu ficará totalmente encoberto e há previsão de chuva fraca no decorrer do dia. Somente no domingo (14) não há previsão de chuva e o sol pode voltar a dar as caras em meio às nuvens. A temperatura apresenta elevação, com máxima prevista de 27°C e mínima de 17°C.