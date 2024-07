Criminosos estariam realizando falsas manutenções de gás nas residências - Marcello Casal / Agência Brasil

Publicado 10/07/2024 08:55 | Atualizado 10/07/2024 09:11

Rio - A associação de moradores do Leblon, na Zona Sul, emitiu um alerta sobre uma nova tática utilizada por criminosos para extorquir vítimas. Segundo relatos, integrantes da quadrilha se passam por técnicos de empresas de inspeção de gás e cobram valores altos para realizar manutenções ou vistorias falsas nas residências.

Segundo o comunicado, os criminosos entram em contato com as vítimas por telefone, informando sobre uma suposta necessidade de vistoria do sistema de gás. Durante a ligação, os falsos técnicos tentam agendar e cobrar por uma visita ao imóvel, muitas vezes afirmando que a inspeção é obrigatória e urgente.

Através das redes sociais, a associação de moradores do Leblon divulgou um cartaz com orientações da Naturgy, empresa de distribuição de gás, para alertar os moradores sobre o golpe. Desde 2016, essas vistorias são obrigatórias a cada cinco anos. O cronograma referente às visitas em residências do Leblon vão de setembro deste ano a agosto de 2025.

Em nota, a Naturgy reforçou que não faz serviços de assistência técnica nem credencia ou habilita empresas para que entrem em contato com o cliente para fazer manutenção ou vistorias. As visitas são de responsabilidade de empresas credenciadas pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do RJ (Agernesa).

Segundo a Naturgy, todas as inspeções e manutenções programadas são previamente agendadas e acordadas com o cliente. Por fim, a Naturgy ressalta que, em caso de dúvidas, o serviço de atendimento está disponível pelo número 0800-024-7766. Sobre pagamentos, a empresa informou que não recebe nenhum valor de forma antecipada pelos serviços para ligar e/ou religar o gás. Esses valores são apenas cobrados na conta de gás e nunca serão cobrados por meio de Pix.