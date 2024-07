Operação Falso Egidio foi deflagrada em cinco estados - Divulgação / PF

Publicado 10/07/2024 09:44 | Atualizado 10/07/2024 09:45

Rio - A Polícia Federal (PF) realiza, nesta quarta-feira (10), uma operação contra uma quadrilha especializada em fraudar programas de transferência de renda da Caixa Econômica Federal, dentre eles o Auxílio Emergencial. Até o momento, duas pessoas foram presas em São Gonçalo e uma em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

A ação, denominada de "Falso Egidio", também cumpre mandados em demais estados do país. Além das prisões no Rio, outras três pessoas foram presas: uma em São Paulo, uma no Amazonas e a outra no Piauí.

No Rio, ao todo, são cumpridos sete mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Além disso, há mandados sendo cumpridos em Manaus (AM), Teresina (PI), São Paulo (SP) e Campo Grande (MS).



As investigações começaram ainda em 2023. De acordo com a PF, um servidor e duas funcionárias do banco foram aliciados pelos criminosos. Em troca de propina, os profissionais liberaram o acesso do grupo ao aplicativo Caixa-Tem, que gerencia as contas digitais sociais da instituição financeira e por onde são geridos os valores de benefícios sociais.



Ainda segundo a corporação, após conseguirem acesso às contas digitais sociais, a quadrilha desviava os valores oriundos de programas de transferência de renda. Para receber a quantia, os criminosos abriram diversas contas bancárias em nome de pessoas em situação de rua.



“Uma análise minuciosa das contas bancárias utilizadas pela organização criminosa levou à conclusão de que as mesmas foram abertas em nome de terceiros que não tinham conhecimento acerca das fraudes, e eram utilizadas unicamente para abrigar os montantes desviados das contas digitais sociais”, explica a PF.



Em seguida, os valores eram integralmente divididos entre os membros da quadrilha. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 10 milhões.



Além do crime de integrar organização criminosa, os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.



O nome da operação faz referência ao santo padroeiro dos moradores de rua.