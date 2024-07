Refletores de quatro passarelas do Aterro do Flamengo foram furtados - Reprodução / Redes sociais

Refletores de quatro passarelas do Aterro do Flamengo foram furtadosReprodução / Redes sociais

Publicado 10/07/2024 12:45

Rio - Ladrões furtaram 26 projetores de 4 passarelas do Aterro do Flamengo, na Zona Sul, na última terça-feira (9). A informação foi confirmada pela Rioluz, empresa municipal responsável pela iluminação pública.



O órgão informou que os objetos eram protegidos por caixas gradeadas, e, ainda assim, os criminosos conseguiram quebrá-las. "A subconcessionária Smart Luz está fazendo um novo projeto com outras medidas antifurtos para repor a iluminação no local", ressaltou a empresa.

fotogaleria

Fotos divulgadas nas redes sociais mostram os locais onde os refletores ficavam destruídos, com a fiação solta e alguns lixos jogados. Também é possível ver as caixas de proteção, citadas pela Rioluz, arrebentadas. A companhia não informou, no entanto, em quais pontos do Aterro estão localizadas as passarelas furtadas.



Procurada, a Polícia Militar afirmou não ter recebido denúncias sobre o ocorrido, e informou que o comando do 2° BPM (Botafogo) está "atento à movimentação na região" e "adequando a estratégia de policiamento no perímetro, empregando viaturas e motopatrulhas".



A corporação ressaltou que equipes do programa de motopatrulha, criado em maio, cuidam desses tipos de delitos. A Guarda Municipal também informou que não foi acionada.



A PM reforçou, ainda, que é importante que a população denuncie casos como este à Central 190.