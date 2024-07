Atualmente, o material utilizado é de policarbonato, que possui valor de comercialização - Divulgação / SuperVia

Atualmente, o material utilizado é de policarbonato, que possui valor de comercializaçãoDivulgação / SuperVia

Publicado 12/07/2024 08:14 | Atualizado 12/07/2024 08:29

Rio - Os estofados dos trens da SuperVia estão sendo trocados por chapas de acrílico após o aumento no número de furtos de bancos e encostos. De acordo com um levantamento da concessionária, o prejuízo passa de R$ 124 mil apenas neste ano.

Atualmente, o material utilizado é de policarbonato, que possui valor de comercialização. Ao todo, foram 866 furtos de janeiro a junho de 2024. Já de março do ano passado até abril deste ano, o prejuízo é maior que R$ 300 mil.



De acordo com a concessionária, foram estudadas estratégias para evitar os furtos, como a instalação de câmeras de segurança. No entanto, segundo a SuperVia, os criminosos cobrem as lentes e, em seguida, retiram os assentos. Em um vídeo divulgado pela empresa, um homem de boné aparece tapando as câmeras com chiclete e guardanapo para levar o material. O registro foi feito nesta quinta-feira (11).

Homem cobre lentes de câmeras de segurança do trem da SuperVia para furtar assentos.#Crime #Furto #ODia



A SuperVia ressaltou, ainda que, além de tirar o conforto dos passageiros, os atos de vandalismo desfalcam a frota, já que a composição precisa ser retirada de circulação para conserto.



Para tentar diminuir os casos, a empresa está fazendo uma campanha nas suas redes sociais para que os passageiros que presenciarem o crime denunciem, de forma anônima, acessando o QR Code estampado em cartazes espalhados nos vagões e nas plataformas.