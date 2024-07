Homem foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo - Reprodução

Publicado 12/07/2024 21:38 | Atualizado 12/07/2024 21:49

Rio - Um homem de 55 anos foi preso, na tarde desta sexta-feira (12), por incendiar a casa da ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento, em Nova Friburgo, na Região Serrana. Ele tinha com um mandado de prisão preventiva em aberto.

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, o homem usou o carro da vítima para atear fogo na residência da ex. O incêndio se propagou e destruiu completamente o imóvel. Segundo a especializada, imagens de câmeras de segurança deram indícios suficientes de sua autoria no crime. Após o incêndio, o suspeito fugiu para a Região dos Lagos.

A Deam pediu sua prisão preventiva, que foi aceita pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Friburgo.

Na noite de quinta-feira (11), o homem voltou para Nova Friburgo e os agentes intensificaram as buscas. Ele foi encontrado após tentar fugir de uma equipe se escondendo em uma área de mata da cidade.

De acordo com a Deam, o suspeito estava com lesões de queimadura no rosto e nas mãos, que aconteceram devido ao incêndio.

O homem responde pelos crimes de perseguição e incêndio na forma da Lei Maria da Penha.