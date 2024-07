PM estava internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

PM estava internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em CaxiasArquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 12/07/2024 19:02 | Atualizado 12/07/2024 19:09

Rio - O policial militar baleado durante uma operação realizada no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebeu alta na tarde desta sexta-feira (12) após ser submetido a uma cirurgia. A ação terminou com cinco presos, incluindo suspeitos de estarem envolvidos em guerra por disputas territoriais.

O agente de 37 anos, lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), foi atingido na perna quando atuava na retirada de barricadas na região. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo. Posteriormente foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, o PM deu entrada por volta das 11h20. Ele sofreu uma fratura exposta e os médicos optaram por uma cirurgia. O PM recebeu alta às 15h desta sexta-feira (12).

Operação terminou com cinco presos

Cinco homens foram presos na operação realizada pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (11) em comunidades de Duque de Caxias. Dentre os detidos estão dois suspeitos de envolvimento na guerra entre traficantes e milicianos que acontece na região, como no Morro do Garibaldi, onde quatro pessoas morreram no último final de semana.

Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) fizeram a ação em comunidades do Complexo da Mangueirinha. Os cinco criminosos foram encontrados no Corte 8, que faz fronteira com o Garibaldi. Os policiais apreenderam cinco pistolas, uma granada, drogas e munições.

Os homens e os materiais foram levados para a 60ª DP (Campos Elíseos). Segundo investigações, milicianos e traficantes do Comando Vermelho estão em guerra pela disputa territorial da região do Corte 8, dominada pelo CV, e do Garibaldi.

Os agentes descobriram que a célula da facção envolvida nesses confrontos estaria sob comando do traficante Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, o 'Bochecha Rosa'.

Os presos nesta quinta-feira (11) podem ter relação com os quatro homicídios ocorridos na madrugada de domingo (7) no Morro do Garibaldi. Um dos detidos foi reconhecido depois que um vídeo seu viralizou com intimidações a moradores da comunidade

De acordo com a 60ª DP (Campos Elísios), os cinco homens detidos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte de arma de fogo de uso restrito.