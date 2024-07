Caso aconteceu na Rua General Oswaldo Cordeiro de Farias, em Marechal Hermes - Reprodução

Caso aconteceu na Rua General Oswaldo Cordeiro de Farias, em Marechal HermesReprodução

Publicado 12/07/2024 16:28 | Atualizado 12/07/2024 16:42

Rio - Um homem, de 40 anos, foi executado com mais de 10 tiros na noite desta quinta-feira (11), em Marechal Hermes, na Zona Oeste do Rio. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança da Rua General Oswaldo Cordeiro de Farias. Segundos após, as imagens mostram um outro homem, em situação de rua, furtando o celular da vítima, já sem vida no chão.

Nas imagens da câmera é possível ver o momento em que o homem está parado na calçada, quando um carro passa por ele. Segundos depois, o mesmo veículo dá ré, a janela do banco de trás abaixa e o assassino efetua mais de 10 disparos contra a vítima.

Assista ao vídeo:

Homem é executado a tiros e, minutos depois, furtado por uma pessoa em situação de rua em Marechal Hermes.#ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/qnVodyHaXA — Jornal O Dia (@jornalodia) July 12, 2024

Os Bombeiros do quartel de Guadalupe foram acionados por volta da meia-noite, mas encontraram a vítima morta. Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) isolaram o local para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).