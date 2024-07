Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas - Reprodução / Redes Sociais

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamasReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/07/2024 15:31 | Atualizado 12/07/2024 15:38

Rio - Um carro pegou fogo em um posto de gasolina no início da tarde desta sexta-feira (12), na Avenida Rei Pelé (antiga Radial Oeste), próximo ao estádio do Maracanã. Um homem, não identificado, ficou ferido e precisou ser levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

O quartel de Vila Isabel recebeu o acionamento às 12h22. No local, os militares socorreram a vítima, com ferimentos leves, e encaminharam para a unidade de saúde. O fogo foi controlado por volta das 13h34. Não há informações do que causou o incêndio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas. A 18ª DP (Praça da Bandeira) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada para o local e buscam imagens de câmeras de segurança da região.