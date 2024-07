Homem é flagrado agredindo e fazendo xingamentos homofóbicos contra passageira na Zona Oeste - Reprodução/Redes sociais

Publicado 12/07/2024 20:54 | Atualizado 12/07/2024 21:25

Rio - Uma passageira foi agredida e vítima de homofobia por um homem, ainda não identificado, dentro do ônibus da linha 388 (Cesarão – Candelária), na Avenida Cesário de Melo, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (12). Veja o vídeo abaixo. Maria Luiza Alves, alvo das agressões, filmou com o próprio celular o momento do ataque do agressor. O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz) e será investigado.



Nas imagens é possível ver o agressor passando pela catraca do coletivo e indo em direção à passageira. Ele dispara: "Tá querendo o quê? Vai se f..., vai tomar no c..., sapatão. Você não é homem, sapatão?", enquanto agride com socos, chutes e outros palavrões. Durante o ataque, nenhum passageiro, nem o motorista, interferiu na situação.

Passageira grava momento em que é agredida e vítima de homofobia dentro de ônibus em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.#ODia



"Eu fui xingada, agredida, fui ameaçada de morte e ninguém fez nada. Inclusive no vídeo dá para escutar, eu peço repetidas vezes para o motorista parar na delegacia/posto policial, que fica a uns 20 ou 30 metros dali. Não era nem dois minutos de distância da onde aconteceu e ele [motorista] simplesmente ignora. Ninguém tá nem aí pra gente", desabafou Maria Luiza nas redes sociais.

Ela disse ainda que buscou atendimento em um hospital da região e que estava fisicamente bem. "Já fiz boletim, já passei em um hospital, já tomei as medidas necessárias. Agora o que precisamos é de qualquer informação sobre ele. Nome, endereço, qualquer pista de quem seja para que ele pague pelo que fez", desabafou. Ainda no vídeo é possível também perceber que o agressor cita um desentendimento no ponto de ônibus.

O Rio Ônibus, por meio de nota, disse lamentar profundamente o ocorrido, e sugeriu que os usuários façam suas denúncias relativas a todo tipo de assédios por meio do Fale Ônibus (0800 886 1000) e do Disque-Denúncia (2253-1177). "A apuração do fato ocorrido dentro do ônibus cabe às autoridades da área de segurança pública, e a empresa está à disposição para colaborar com as investigações", comunicou.