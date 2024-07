Equipes do Batalhão de Ação com Cães fizeram apreensão de 35 kg de drogas - Reprodução

Equipes do Batalhão de Ação com Cães fizeram apreensão de 35 kg de drogasReprodução

Publicado 12/07/2024 19:33

Rio - Quatro suspeitos foram presos em uma operação da PM, nesta sexta-feira (12), no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, Zona Norte. Os agentes ainda apreenderam uma pistola, rádios comunicadores, carros e motos roubadas, caça-níqueis e 35 kg de drogas.

Segundo a Polícia Militar, a carga de drogas, avaliada em R$ 90 mil, foi localizada com apoio de equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Já as prisões foram feitas com apoio de PMs do Batalhão de Choque (BPChq).

Os policiais encontraram os suspeitos com uma pistola, rádios comunicadores e, no local onde as prisões foram feitas, localizaram os veículos roubados, além de dois caça-níqueis que estavam em um bar.

Todo o material apreendido e os suspeitos foram conduzidos para a 39ª DP (Pavuna).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por causa da operação os centros municipais de saúde Portus, Quitanda e Sylvio Frederico Brauner tiveram seu funcionamento interrompido na tarde desta sexta-feira.

Já a Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo e o Centro Municipal de Saúde Fazenda Botafogo mantiveram o atendimento à população, mas não realizaram atividades externas. A Secretaria de Estado de Saúde informou que nenhuma unidade administrada pelo governo foi afetada.

A Prefeitura do Rio informou ainda, através da Secretaria Municipal de Educação, que as escolas da rede pública tiveram apenas reuniões internas e de planejamento, sem a presença de alunos.