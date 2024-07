Agentes apreenderam até animais durante a ação - Divulgação

Publicado 12/07/2024 16:24 | Atualizado 12/07/2024 16:37

Rio - A Prefeitura do Rio realizou uma operação de fiscalização em um ferro-velho no bairro do Sampaio, Zona Norte, nesta quinta-feira (11). No local, os agentes apreenderam cerca de 50 metros de cabos sem procedência. Eles também recolheram duas toneladas de resíduos e lixo no local, além de resgatar nove animais, incluindo cabras e bodes.

Os guardas também identificaram uma área do terreno que parecia ser utilizada para queimar materiais sem procedência. Por isso, o depósito de sucata foi interditado por não ter alvará de funcionamento.

Outros dois estabelecimentos ligados ao ferro-velho foram interditados: um depósito de gelo e gás e outro que produzia hambúrgueres para venda no entorno dos estádios de futebol em dias de jogos. Ambos estavam em condições de salubridade precárias, com muitas fezes de cachorro, rato, odor de urina e umidade.

Também foram apreendidos 42 grades de pães, 40 caixas de isopor, 21 galões de água impróprios para consumo, cinco sacos de gelo, além de 20 quilos de carne para hambúrguer, dois botijões de gás, seis placas de publicidade, quatro mesas de plástico, um cavalete de madeira, uma chapa, entre outros itens.