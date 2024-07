Homem limpa janela no quarto andar de prédio sem qualquer equipamento de segurança - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/07/2024 14:36 | Atualizado 12/07/2024 17:09

Rio - Um homem foi flagrado se pendurando na sacada de um prédio para limpar as janelas pelo lado de fora na Avenida Vieira Souto, de frente para a Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (12). O apartamento onde o funcionário trabalha sem qualquer equipamento de segurança fica no quarto andar.



A cena foi flagrada pela reportagem de O DIA e mostra o homem apoiado sobre o beiral do imóvel enquanto limpa os vidros da fachada. Em dado momento, ele chega a subir na estrutura de alumínio das janelas para alcançar as partes mais altas.



O homem chega a usar as duas mãos, sem se apoiar em nenhum outro ponto para limpar os vidros.

Segundo o engenheiro de Segurança do Trabalho Cosme Luiz Chiniara, gerente de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), a falta dos equipamentos de segurança coloca o trabalhador em risco de vida.

"Na imagem, o trabalhador atuando em uma limpeza sem qualquer proteção apresenta diversos riscos. A esta altura, qualquer queda pode ser fatal, sendo ela por desequilíbrio ou mal súbito", esclareceu.

Ainda segundo o engenheiro, as fachadas precisam contar com dispositivos de segurança e ancoragem, conforme norma de segurança. Esse sistema permite a conexão de equipamentos de proteção.

"Cabe ressaltar que estes dispositivos tratam de uma proteção coletiva do imóvel e precisam ser instalados por empresas e profissionais habilitados, bem como atendendo aos requisitos de projetos específicos para este uso, contando com toda a memória de cálculo realizada por profissional habilitado neste tema", disse.

A avaliação do engenheiro é parecida com a feita pelo advogado Fernando Zacarro, que é especialista em direito previdenciário e do trabalho. De acordo com ele, é de responsabilidade da empresa contratante garantir que seus funcionários sigam as normas de segurança.

"As empresas que empregam os entregadores têm a responsabilidade de garantir que seus funcionários sigam as normas de segurança, sob pena de sanções trabalhistas e civis. (...) A proteção dos colaboradores é uma obrigação legal e uma demonstração de responsabilidade social. A conscientização sobre a importância dos EPIs deve ser prioridade para empregadores e trabalhadores", explicou.



Zacarro reforçou também que o caso não é isolado, sendo uma das maiores causas de acidente de trabalho: "40% dos acidentes de trabalho no Brasil são quedas de altura, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e que 80% desses casos estão relacionados ao não uso ou uso inadequado de EPIs, percebemos o quanto é alarmante o flagrante deste trabalhador doméstico", finalizou.

A reportagem chegou a entrar em contato com o responsável pelo prédio, mas não obteve retorno.