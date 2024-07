O carro estava estacionado irregularmente na via - Divulgação

Publicado 12/07/2024 14:56 | Atualizado 12/07/2024 15:24

Rio- Um homem foi preso por Guardas Municipais nesta quinta-feira (11) com um carro roubado na Rua Arquias Cordeiro, no Méier, Zona Norte. O veículo estava estacionado irregularmente na via.

Segundo informações, a princípio o condutor afirmou que o automóvel era de um familiar, porém quando os agentes realizaram o procedimento para aplicação de multa, identificaram que na verdade o carro era roubado.

O motorista foi conduzido para a 23ª DP (Méier) e preso pelo crime de receptação. O veículo foi apreendido e levado para a delegacia. Ele foi furtado em março de 2023, e o registro do furto foi realizado na delegacia da Taquara, Zona Oeste, de acordo com informações dos guardas.