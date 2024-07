Surfista na praia de Ipanema nesta sexta-feira (12) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/07/2024 12:29

Rio - A previsão do tempo aponta que este final de semana será marcado por um céu predominantemente encoberto. De acordo com o Alerta Rio, a temperatura mínima prevista para este sábado (13) é de 17°C nas primeiras horas da manhã, subindo gradativamente ao longo do dia, alcançando uma máxima de 25°C durante a tarde.

O panorama dos próximos dois dias não é diferente desta sexta-feira (12), que terá o tempo influenciado por ventos úmidos do oceano. Com isso, o predomínio é de céu nublado e há previsão de chuva fraca isolada a partir da tarde podendo ser moderada no período da noite. Os ventos estarão moderados e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima prevista de 17°C e máxima prevista de 27°C.De acordo com o Alerta Rio, no domingo (14), a nebulosidade estará variada ao longo do dia e há previsão de chuva fraca isolada até o período da madrugada. Os ventos estarão fracos a moderados. A mínima prevista é de 16°C.Na segunda-feira (15), o predomínio será de céu nublado e não há chance de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A previsão é que na terça-feira (16), em função de ventos úmidos do oceano, o céu varie entre nublado e parcialmente nublado, mas sem chuva. As temperaturas estarão entre 26°C e 17°C.