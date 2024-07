Unidade com 'gato de luz' fica na Rua Conde de Bonfim - Divulgação

Unidade com 'gato de luz' fica na Rua Conde de BonfimDivulgação

Publicado 12/07/2024 13:05

Rio - Uma ligação elétrica clandestina foi encontrada em uma unidade da academia Smart Fit, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na tarde de quinta-feira (11). Segundo a Light, o "gato de luz" fazia com que o espaço deixasse de registrar cerca de 16 MWh por mês, o que equivale a quase R$ 20 mil em contas de energia em um período de dois meses.

A concessionária desfez a irregularidade e o fornecimento de energia foi normalizado na academia, localizada na Rua Conde de Bonfim 610. A ação contou com apoio de policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSS) e de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

Em nota, a Smart Fit informou que corrigiu a falha assim que foi informada sobre a irregularidade. A empresa alega, ainda, que o erro não foi intencional e que estão apurando o que ocasionou o "gato", para que o caso não se repita.

Furtos de energia

De acordo com dados da Light, que atua em 31 municípios do estado do Rio, a cada 100 clientes regulares, 34 praticam furto de energia através de ligações clandestinas. Isso representa um prejuízo de cerca R$ 800 milhões por ano à companhia.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão. As ligações clandestinas podem ocasionar acidentes e incêndios, além de causar interrupções no fornecimento de energia devido à sobrecarga na rede elétrica.

Em locais com furto de energia, os transformadores da Light – configurados e instalados para atender os clientes da companhia naquela área – ficam sobrecarregados com a demanda irregular de energia provocada pelas ligações clandestinas.