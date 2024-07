Polícia investiga se filho agiu em legítima defesa ao matar o pai, Arlindo Soares, para proteger a mãe - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 12/07/2024 11:46

Rio - A Polícia Civil investiga se um jovem matou o próprio pai, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste, para proteger a mãe de violência doméstica. O caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira (10), na comunidade do Curral das Éguas, quando Bruno Soares, de 19 anos, estaria tentando proteger a mãe de agressões e acabou matando Arlindo Soares, de 61 anos.

Segundo relatos, a mulher sofria violência doméstica e o filho tentava impedir que a mãe fosse agredida mais uma vez pelo marido. O jovem ainda teria sido ameaçado de morte pelo pai. Até o momento, não há informações de como Arlindo morreu e o 14º BPM (Bangu) não foi acionado para a ocorrência. O caso é investigado pela 33ª DP (Realengo) e, de acordo com o delegado Reginaldo Guilherme da Silva, ninguém foi preso. As investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias e esclarecer todos os fatos.