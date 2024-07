Rafael Cardoso prestou depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca) por investigação de agressão - Arquivo / Gabriel Salotti / Agência O Dia

Rafael Cardoso prestou depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca) por investigação de agressãoArquivo / Gabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 12/07/2024 18:07

Rio - O ator Rafael Cardoso pagou o valor de dois salários mínimos para encerrar o processo de agressão e ameaça contra um gerente de um bar da Barra da Tijuca , na Zona Oeste do Rio, ocorrida em fevereiro deste ano. Ele aceitou a proposta do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que arquiva a ação penal.

A proposta de transação penal permite ao acusado cumprir pena antecipada por multa ou por restrição de direitos, fazendo com que o processo seja arquivado. Segundo o MPRJ, o modelo oferecido para Rafael corresponde ao pagamento de R$ 2.824 em favor da Fazenda Modelo, um espaço de proteção animal vinculado à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio.

Ao DIA, o advogado Alexandre Ramalho, que representou o ator no caso, contou, nesta sexta-feira (12), que o pagamento foi feito e o processo já foi encerrado.

Relembre o caso

A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar se o ator Rafael Cardoso agrediu o gerente de um bar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, no dia 26 de fevereiro. Segundo a denúncia da vítima, identificada como João Fernando, de 64 anos, Rafael estava "completamente transtornado" e teria o agredido sem motivo.



Ao colunista Leo Dias, João Fernando disse que Rafael chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando pessoas que estavam no local. Disse ainda que o ator estava acompanhado de dois homens e pediu a um garçom para conhecer o gerente do estabelecimento. Em seguida, o ator teria dito: "Eu vou te matar", e em seguida apertou a mão da vítima. Ainda segundo João, ele acreditou inicialmente se tratar de uma brincadeira, mas logo levou um soco na nuca.

Na época, o advogado Alexandre Ramalho alegou que o ator foi agredido verbalmente por João e afirmou que seu cliente estava medicado. A defesa argumentou que o gerente do estabelecimento ficou irritado e começou a xingar o ator após ele chegar no local com uma freada forte.

"Ele chegou no estabelecimento, estava procurando uma vaga, a vaga apareceu e então eles deram uma freada brusca. Essa pessoa, que alegou ser vítima da violência, começou a agredi-lo verbalmente. O Rafael foi tomar uma satisfação por conta dessas ofensas, que não tinham necessidade. Depois dessa discussão, o ele foi apertar a mão e o gerente acabou não querendo, dizendo que ia processa-lo. Ele acabou se irritando, deu um tapa no cara, que saiu correndo, tropeçou e caiu. A violência acabou aí", contou.

Dias depois do ocorrido, a assessoria de imprensa do ator publicou uma nota em suas redes sociais dizendo que ele estava arrependido e disponível para responder pelas consequências.

"Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis", dizia a nota.