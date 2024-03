O ator Rafael Cardoso prestou depoimento nesta terça-feira (12), na 16ª DP (Barra da Tijuca) - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 12/03/2024 13:18 | Atualizado 12/03/2024 13:43

Rio – O ator Rafael Cardoso prestou depoimento para a polícia nesta terça-feira (12), na 16ª DP (Barra da Tijuca), na Zona Oeste do Rio. Ele é investigado por lesão corporal e ameaça contra o gerente de um estabelecimento na Barra da Tijuca , que ocorreu na última segunda-feira (26). O advogado Alexandre Ramalho alegou que Rafael foi agredido verbalmente pelo dono do restaurante e afirmou que seu cliente estava medicado.

O depoimento durou cerca de uma hora. Rafael não falou com a imprensa. Alexandre Ramalho argumentou que o gerente do estabelecimento ficou irritado e começou a xingar o ator após ele chegar no local com uma freada forte:

"Ele chegou no estabelecimento, estava procurando uma vaga, a vaga apareceu e então eles deram uma freada brusca. Essa pessoa, que alegou ser vítima da violência, começou a agredi-lo verbalmente. O Rafael foi tomar uma satisfação por conta dessas ofensas, que não tinham necessidade. Depois dessa discussão, o ele foi apertar a mão e o gerente acabou não querendo, dizendo que ia processa-lo. Ele acabou se irritando, deu um tapa no cara, que saiu correndo, tropeçou e caiu. A violência acabou aí."

Segundo a denúncia, Rafael teria chegado ao restaurante com uma freada brusca, assustando pessoas que estavam no local. Em seguida, ao apertar a mão do dono do local, identificado como João Fernando, de 64 anos, o ator teria dito: "Vou te matar", para em seguida, desferir um soco na nuca da vítima.

Após o ocorrido, Rafael se pronunciou em suas redes sociais afirmando que estava medicado. Versão sustentada por Alexandre, que afirmou ser necessária uma perícia para analisar o impacto que a mistura de remédios com bebida alcoólica pode ter causado na alteração do humor do seu cliente. Segundo ele, não houve soco ou chute, e sim um tapa no braço de João Fernando.

"Por conta da separação, ele está tomando medicação. A gente acredita que isso, junto com a bebida alcoólica, possa ter alterado, mas a gente vai precisar de uma perícia para ter certeza absoluta. Mas do que já ouvimos até agora, a medicação e a bebida alcoólica podem ter alterado o humor dele."

Em entrevista ao colunista Leo Dias, João Fernando afirmou que após pedir para conhecer o gerente do estabelecimento, o ator teria dito: "Eu vou te matar". Alexandre não confirmou esta versão e sustentou que Rafael pode ter falado algo que não lembre por estar medicado.

"Ele não sabe nem quem é essa pessoa, não conhece. Não tinha tido nenhum tipo de contato. Não tem nenhuma razão para isso. Pode ter sido alguma coisa que ele não lembra, a gente acredita que por causa da medicação. Mas não tem nenhuma animosidade, foi uma discussão de botequim. Uma discussão que ficou mais acalorada."

Alexandre também defende que Rafael devia ter se controlado mais: "Por mais que a outra pessoa tivesse o agredido verbalmente, e a gente sabe que isso pode acontecer por ele ser uma pessoa pública, ele teria que se controlar mais. Ainda que o Rafael tivesse tido uma boa vontade, no sentido de ir lá e fazer um movimento de 'vamos deixar para lá', ele [o gerente] ainda assim continuou dizendo 'não, vou processar', então ele perdeu um pouco da paciência e da razão. O que não justifica."