Raquel Schwab saiu da unidade para falar com a motorista antes de ser arrastadaReprodução

Publicado 12/07/2024 18:17

Rio - A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher que foi arrastada por um carro na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. No último dia 18, Raquel Schwab, diretora de uma unidade de ensino, teve fraturas no pé, escoriações pelo corpo e hematomas após uma discussão por conta de uma vaga escolar em frente à escola de cursos onde trabalha.

Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver que Raquel aparece no quintal do estabelecimento para pedir que a motorista tire o carro da calçada da unidade, no Jardim Guanabara. Em seguida, a diretora deixa o estabelecimento em direção à janela da condutora. Após alguns segundos, o veículo arranca e a vítima fica presa na lateral do automóvel, sendo arrastada por cerca de 20 metros. O marido de Raquel acompanhou a cena e socorreu a companheira.

Veja o vídeo

Diretora de unidade de ensino é arrastada por carro que estava estacionado em vaga escolar na Ilha do Governador.



O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador). Raquel relatou que apoiou a mão direita na janela do carro ao falar com a motorista. Com isso, no momento em que a condutora fechou o vidro e saiu com o veículo, a mão da vítima ficou presa, fazendo com que ela fosse arrastada. A mulher caiu no chão desacordada e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que a encaminhou ao Hospital Municipal Evandro Freire.

Em depoimento, a motorista afirmou que foi xingada e agredida por Raquel enquanto buscava o neto de 5 anos em uma clínica próximo à escola. Além disso, disse que se assustou com a situação por conta dos gritos da criança, que é autista, e arrancou com o carro sem perceber que a moça estava presa na porta. Por fim, contou que o marido da diretora danificou o carro com um chute. Agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) investigam o caso para esclarecer as circunstâncias.

Professora agredida por casal

A professora Diana Campos Lopes foi agredida por um casal após uma discussão de trânsito no bairro Ribeira, também na Ilha do Governador. O caso aconteceu na sexta-feira passada (5) e foi registrado por câmeras de segurança

Diana chegava de carro no prédio onde mora e ligou a seta para indicar que entraria na garagem do edifício. Ao fazer a curva, o veículo do casal, que estava na pista da direita, acabou sendo fechado pelo da professora, sem colisão. Os agressores seguiram e pararam um pouco mais a frente.

A vítima esperava o portão abrir quando o casal desceu do carro e começou as agressões, retirando-a do veículo com socos, chutes e empurrões. Em seguida, os dois entraram no carro e aceleraram com a professora pendurada na porta, arrastando-a por alguns metros. Diana ficou com o olho roxo, boca cortada e vários hematomas pelo corpo. O caso também está sendo investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador).