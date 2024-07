Posto de Gasolina é interditado por fraude na comercialização de combustível - Divulgação

Publicado 12/07/2024 10:48

Rio - Um posto de gasolina em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi autuado pela Polícia Civil após denúncias de fraude em uma das bombas de combustível. O equipamento foi interditado após fiscalização realizada na tarde desta quinta-feira (11). A gerente do estabelecimento foi conduzida à delegacia.

Após a perícia, foi constatado que uma das bombas fornecia 10% a menos de combustível do que aparecia no visor. Isso significa que a cada 20 litros abastecidos, somente 18 litros entrava no tanque dos veículos.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), em parceria com peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), no Posto Parada 40, que fica na Rua Francisco Portela 2435, no bairro de Camarão.

Uma outra irregularidade foi identificada no uniforme dos funcionários. Segundo a Civil, o posto era considerado bandeira branca, ou seja, não tinha uma associação direta a uma distribuidora de combustível. Porém, os trabalhadores vestiam roupas de uma outra empresa.

Procurado pela reportagem, o Posto Parada 40 informou que não houve fraude na comercialização dos combustíveis. Segundo a empresa, a diferença aconteceu devido a um problema na instalação da bomba, que é nova.

Ainda de acordo com o estabelecimento, o posto será bandeirado pela Shell, ainda este mês. Por essa questão os funcionários utilizavam o uniforme desta empresa.

A gerente do posto, que acompanhou a inspeção dos agentes, foi encaminhada à especializada. Ela ficou detida e vai passar por uma audiência de custódia nesta sexta-feira (12). Ela foi autuada em flagrante por fraude na comercialização de combustível. A pena prevista para esse tipo de crime é de um a cinco anos de detenção.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini