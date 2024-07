Criança e quatro homens são baleados em Pilar, no município de Duque de Caxias, neste domingo (14) - Reprodução/Redes sociais

Criança e quatro homens são baleados em Pilar, no município de Duque de Caxias, neste domingo (14)Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/07/2024 09:09 | Atualizado 15/07/2024 09:16

Rio - Segue internada em estado gravíssimo, nesta segunda-feira (15), no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a criança de 6 anos que foi baleada em um ataque a tiros em um bar no mesmo município na tarde deste domingo (14).

Além do menino, outros quatro homens também foram baleados e três deles continuam internados na unidade de saúde. Segundo testemunhas, criminosos encapuzados passaram de carro atirando em direção ao interior do bar.

Ian Rodrigues Barbosa de Carvalho, de 21 anos, foi atingido em três locais: tórax, abdômen e mandíbula. Ele passou por uma cirurgia e, nesta segunda, está entubado e em cuidados intensivos. Seu quadro de saúde é considerado grave.

A terceira vítima é um homem, de aproximadamente 45 anos, ainda não identificado. Ele foi baleado no abdômen e membro inferior esquerdo. Assim como nos casos anteriores, a vítima também precisou passar por cirurgia, está em cuidados intensivos e seu estado de saúde é grave.

Douglas Augusto, 37, foi vítima de perfuração por arma de fogo na mão e braço esquerdo. Por conta dos ferimentos, a vítima sofreu uma fratura exposta na mão e foi encaminhada para o centro cirúrgico. No momento, o paciente segue lúcido, orientado e estável.

A quinta vítima é Carlos Alberto do Nascimento Faria, 26, que foi atingido na perna esquerda de raspão. De acordo com a direção do hospital, após período de observação, o mesmo recebeu alta hospitalar com orientações no domingo à noite.

O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).