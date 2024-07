Jackeline Bracamontes foi presa em flagrante e encaminhada à 5ª DP (Mem de Sá) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 15/07/2024 10:27 | Atualizado 15/07/2024 10:51

Rio - A dona de uma casa noturna na Lapa, na Região Central do Rio, foi presa em flagrante neste domingo (14) por tráfico de drogas, maus-tratos a animal e comercialização de alimentos vencidos. A boate, conhecida como Cabaré da Jacke, pertence à Jackeline Bracamontes e foi interditada pelas autoridades.

A fiscalização foi conduzida pelas polícias Civil e Militar em conjunto com o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Ordem Pública e da Vigilância Sanitária, a partir de denúncias de frequentadores e moradores da região.Chegando ao local, os agentes encontraram diversos tipos de drogas no balcão de bebidas da boate, já embaladas para consumo. Entorpecentes também foram encontrados escondidos no telhado do estabelecimento que Jackeline é proprietária.Além disso, um cachorro em condições insalubres, acorrentado em um banheiro sem ventilação, sem comida e água disponíveis, foi resgatado. A corporação informou que o animal foi recolhido e será encaminhado para acolhimento em um lar temporário.Os agentes também constataram, ainda durante a ação, comidas e bebidas, que seriam vendidas ao público, em condições impróprias para consumo, fora da data de validade e armazenadas de forma irregular. Com isso, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária fechou o local.Jackeline foi encaminhada à 5ª DP (Mem de Sá), e vai responder por crimes que podem chegar a 25 anos de prisão. A reportagem tenta contato com a defesa da presa. O espaço segue aberto.