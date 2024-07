Agentes atuam nas comunidades desde as primeiras horas da manhã - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/07/2024 08:23

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta terça-feira (16), uma operação no Conjunto Grão Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, o objetivo da ação é desarticular a organização criminosa que atua na região e estão sendo monitoradas pelos canais de inteligência da PM. Além disso, os agentes do 20° BPM (Mesquita) buscam coibir as expansões territoriais nas comunidades. Até o momento, não há informações sobre presos ou apreensões.

A comunidade da Reta Velha, em Itaboraí, também é alvo de operação da Polícia Militar nesta terça (16). Agentes do 35º BPM (Itaboraí) estão na região desde as primeiras horas da manhã. Segundo a PM, ainda não há saldo operacional.