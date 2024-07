A principal irregularidade encontrada foi a presença de equipamentos enferrujados e falta de higiene - Divulgação

Publicado 16/07/2024 17:10 | Atualizado 16/07/2024 17:11

Rio- Agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor multaram, nesta terça-feira (16), o Supermercado Rio Sul na Vila São Luís em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, por falta de higiene no local. A ação ocorreu após denúncias de que baratas andavam sobre pães nas vitrines da padaria do estabelecimento.

Segundo dados da Secretaria de Vigilância Sanitária, foram encontrados cerca de 300 kg de produtos impróprios para consumo. Alimentos vencidos, fracionados sem prazo de validade e armazenados de maneira inadequada foram descartados na presença dos agentes.

A principal denúncia refere-se às irregularidades na manutenção dos freezers, que estavam velhos e enferrujados. Além disso, a falta de manutenção dos locais de armazenamento de alimentos estava comprometida, colocando em risco a saúde dos consumidores. O estabelecimento foi notificado, e a empresa terá um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. Caso contrário, será aplicada uma multa com base nas irregularidades encontradas, e um processo administrativo será aberto.