Suspeito tem 17 anotações criminais e cinco condenações por roubo - Divulgação

Publicado 16/07/2024 16:17 | Atualizado 16/07/2024 16:35

Rio - Sílvio Correa Terra Junior, suspeito de praticar sequestro relâmpago e extorquir vítima na Ilha do Governador, foi preso nesta terça-feira (16), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele tem 17 anotações criminais e cinco condenações por roubo majorado, sendo quatro deles praticados no bairro da Zona Norte do Rio. No momento da prisão, ele usava tornozeleira eletrônica.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na sexta-feira passada (12), quando a vítima, uma mulher, passava de carro pela orla da Praia da Bandeira, na Ilha do Governador, Zona Norte. Silvio e outro comparsa teriam usado uma arma para ameaçar e entrar no carro da vítima.

No comando do veículo, eles rodaram com a mulher por cerca de 20 minutos, exigindo que ela fizesse transferências da sua conta bancária via Pix. Os bandidos pretendiam roubar a quantia de R$ 30 mil, mas a vítima não tinha o valor.

Os dois circulavam pela Ilha enquanto faziam transferências da conta da vítima em valores menores até que avistaram uma blitz na Estrada do Galeão, já na saída do bairro. Os dois decidiram parar o carro e fugiram a pé, libertando a mulher.

A prisão do bandido foi feita por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador). De acordo com os investigadores, os agentes localizaram na casa de Sílvio uma camisa usada no sequestro e que foi reconhecida pela vítima. Os investigadores da distrital afirmam que o preso é "um criminoso contumaz e, mesmo com utilização de tornozeleira eletrônica, não deixou de praticar crime".

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para o sistema penitenciário.