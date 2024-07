Em período de férias escolares, cariocas e turistas aproveitam clima bom para passear na Praça Mauá - Renan Areias/Agência O Dia

Em período de férias escolares, cariocas e turistas aproveitam clima bom para passear na Praça MauáRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 16/07/2024 15:03

Rio - O tempo na cidade, nesta terça-feira (16), tem a cara do inverno carioca, com temperaturas agradáveis e sol entre nuvens. Segundo o Sistema Alerta Rio, órgão da prefeitura, o céu tem sol entre nuvens, mas o calor deve passar longe. A temperatura mínima registrada é de 14°C e a máxima prevista de 26°C.



O clima agradável compatível com o inverno carioca é resultado da influência de ventos úmidos vindos do oceano em direção ao continente. A meteorologista do Alerta Rio, Mayara Villela, comentou sobre o tempo na cidade.

fotogaleria



“As menores temperaturas mínimas são apresentadas nesta época do ano. No inverno, as temperaturas são mais amenas e, em geral, este período é considerado uma época mais seca, com dias mais curtos e noites mais longas. As madrugadas são mais frias e ao longo do dia a temperatura vai se elevando gradativamente”, explicou.



Ainda segundo o portal Alerta Rio, a expectativa é que a condição de céu parcialmente nublado deve permanecer ao longo do dia e há previsão de chuva fraca isolada no período da noite. “As menores temperaturas mínimas são apresentadas nesta época do ano. No inverno, as temperaturas são mais amenas e, em geral, este período é considerado uma época mais seca, com dias mais curtos e noites mais longas. As madrugadas são mais frias e ao longo do dia a temperatura vai se elevando gradativamente”, explicou.Ainda segundo o portal Alerta Rio, a expectativa é que a condição de céu parcialmente nublado deve permanecer ao longo do dia e há previsão de chuva fraca isolada no período da noite.

Enquanto a chuva não chega, cariocas e turistas que estiveram na Praça Mauá, na Zona Portuária, aproveitaram o tempo bom para caminhar e aproveitar as atrações culturais da região. No início da tarde, o movimento de acesso era grande no Museu do Amanhã.

Tempo durante a semana



Na quarta-feira (17), o tempo deve seguir fechado, com previsão de chuvisco e chuva isolada ao longo do dia. As temperaturas seguirão baixas, com mínima de 14°C.



Já na quinta, os metereologistas projetam a diminuição das nuvens, com céu mais aberto e elevação das temperaturas. A máxima deve ficar tem 32°C e não há previsão de chuva.