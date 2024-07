Publicado 16/07/2024 15:04

Rio - Prepare-se para um final de semana repleto de diversão, música e cultura! Nos dias 18, 19, 20 e 21 de julho, Duque de Caxias será palco da primeira edição do 'Arraiá de Duque de Caxias', que homenageia os 35 anos do legado de Luiz Gonzaga, o eterno 'Rei do Baião'. O evento vai agitar a Nova Arena da Baixada, ao lado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na rodovia Washington Luiz, com entrada franca e estacionamento para mil carros.



O Arraiá contará com uma programação diversificada, incluindo shows de grandes artistas como Belo, Zezé Di Camargo, Felipe Araújo, Falamansa e Clara Barreto. Além das apresentações musicais, os visitantes poderão aproveitar quadrilhas, torneio de touro mecânico, comidinhas típicas e uma série de brincadeiras para todas as idades.



"A festa visa proporcionar uma experiência cultural rica e homenagear um dos grandes ícones da música popular brasileira", afirma Monique Santos, CEO do Grupo Contato e organizadora do evento.



Confira a programação completa:



Quinta-feira (18)



18h - Abertura dos portões



18h – DJ + Locutor + Brincadeiras - Torneio de Touro Mecânico



18h30 – Quadrilha - Corações Unidos



19h – Clara Barreto



20h30 – Quadrilha - Gonzagão do Pavilhão



21h - Torneio de Touro Mecânico



21h30 – Negritude Júnior



23h30 - Belo



1h - Encerramento





Sexta-feira (19)



18h - Abertura dos portões



18h – DJ + Locutor



18h30 – Artshow



20h15 – Quadrilha Carrosel Caipira



20h30 - Torneio de Touro Mecânico



21h - João Márcio & Fabiano



22h30 - Quadrilha É O Fervo



23h – João Gabriel



1h - Falamansa



3h – Encerramento





Sábado (20)



12h - Abertura dos portões



13h – DJ + Locutor



14h – Quadrilha Geração de Ouro Infanto



15h - Trio Pé de Serra - Baioneiros



17h - DJ + Locutor + Torneio de Touro Mecânico



17h30 - Trio Pé de Serra - Swingplay



19h - DJ + Locutor



19h - Quadrilha Geração de Ouro



19h40 – Yara Velasco



23h – Lara Zuzarte



1h – Zezé Di Camargo



3h - Encerramento



Domingo (21)



12h - Abertura dos portões



13h - Trio Pé de Serra – Daniel (Swingplay)



14h30 – Quadrilha Junina Carcará



15h - Trio Pé de Serra - Baioneiros



17h – DJ + Locutor + Brincadeiras



18h – Clara Barreto



19h20 - DJ + Locutor + Torneio de Touro Mecânico



19h30 – Quadrilha Gonzagão do Pavilhão



20h30 – Thiago Brava



23h – Felipe Araújo



1h - Encerramento



Serviço



Local: Nova Arena da Baixada, Avenida Washington Luiz / Santa Cruz da Serra, Caxias (ao lado da UFRJ).

Datas e Horários: 18, 19, 20 e 21 de julho.

Redes: www.arraiadeduquedecaxias.com.br / @arraiadeduquedecaxias

Estacionamento: Para mil carros, sujeito à lotação.

*Arraiá em Duque de Caxias homenageia 'Rei do Baião'

Evento vai agitar Nova Arena da Baixada e promete diversão e cultura para população





Prepare-se para um final de semana repleto de diversão, música e cultura! Nos dias 18, 19, 20 e 21 de julho, Duque de Caxias será palco da primeira edição do 'Arraiá de Duque de Caxias', que homenageia os 35 anos do legado de Luiz Gonzaga, o eterno 'Rei do Baião'. O evento vai agitar a Nova Arena da Baixada, ao lado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na rodovia Washington Luiz, com entrada franca e estacionamento para mil carros.





O Arraiá contará com uma programação diversificada, incluindo shows de grandes artistas como Belo, Zezé Di Camargo, Felipe Araújo, Falamansa e Clara Barreto. Além das apresentações musicais, os visitantes poderão aproveitar quadrilhas, torneio de touro mecânico, comidinhas típicas e uma série de brincadeiras para todas as idades.





"A festa visa proporcionar uma experiência cultural rica e homenagear um dos grandes ícones da música popular brasileira", afirma Monique Santos, CEO do Grupo Contato e organizadora do evento.





Confira a programação completa:





Quinta-feira (18)





18h - Abertura dos portões para o público.





18h – DJ + Locutor + Brincadeiras - Torneio de Touro Mecânico





18h30 – Quadrilha - Corações Unidos





19h – Clara Barreto





20h30 – Quadrilha - Gonzagão do Pavilhão





21h - Torneio de Touro Mecânico





21h30 – Negritude Júnior





23h30 - Belo





1h - Encerramento





Sexta-feira (19)





18h - Abertura dos portões





18h – DJ + Locutor





18h30 – Artshow





20h15 – Quadrilha Carrosel Caipira





20h30 - Torneio de Touro Mecânico





21h - João Márcio & Fabiano





22h30 - Quadrilha É O Fervo





23h – João Gabriel





1h - Falamansa





3h – Encerramento









Sábado (20





12h - Abertura dos Portões





13h – DJ + Locutor





14h – Quadrilha Geração de Ouro Infanto





15h - Trio Pé de Serra - Baioneiros





17h - DJ + Locutor + Torneio de Touro Mecânico





17h30 - Trio Pé de Serra - Swingplay





19h - DJ + Locutor





19h - Quadrilha Geração de Ouro





19h40 – Yara Velasco





23h – Lara Zuzarte





1h – Zezé Di Camargo





3h - Encerramento





*Domingo (21)





12h - Abertura dos Portões





13h - Trio Pé de Serra – Daniel (Swingplay)





14h30 – Quadrilha Junina Carcará





15h - Trio Pé de Serra - Baioneiros





17h – DJ + Locutor + Brincadeiras





18h – Clara Barreto





19h20 - DJ + Locutor + Torneio de Touro Mecânico





19h30 – Quadrilha Gonzagão do Pavilhão





20h30 – Thiago Brava





23h – Felipe Araújo





1h - Encerramento





Serviço

Local: Nova Arena da Baixada, Avenida Washington Luiz / Santa Cruz da Serra, Caxias (ao lado da UFRJ).

Datas e Horários: 18, 19, 20 e 21 de julho.

Estacionamento: Para mil carros, sujeito à lotação.