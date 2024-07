A ação foi conduzida por policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - (Divulgação/Polícia Civil)

Publicado 16/07/2024 15:29 | Atualizado 16/07/2024 15:42

Um homem acusado do crime de estupro de vulnerável foi preso em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio, na segunda-feira (15). A ação foi conduzida por policiais da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj).

Segundo a Polícia Civil, os agentes localizaram o indivíduo dentro de casa e o conduziram à delegacia para cumprir o mandado de prisão.