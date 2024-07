Chamas atingiram estrutura do restaurante que fica na orla da Praia de Piratininga - Reprodução

Publicado 16/07/2024 13:58 | Atualizado 16/07/2024 14:00

Rio - Um incêndio de grandes proporções destruiu parte da estrutura de um restaurante, no início da tarde desta terça-feira (16), na Avenida Almirante Tamandaré, na orla da Praia de Piratininga, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para o local às 12h e seguem realizando trabalho de rescaldo. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio ou sobre feridos.

O estabelecimento estava fechado no momento do incidente.



No local, funcionava o restaurante e bar Labrise Beach Club. As chamas assustaram quem passava pelo calçadão da Praia de Piratininga. "Meu Deus! Olha para isso. Olha a fumaça que sai. Que loucura", comentou uma usuária do Instagram.