Pinguim foi encontrado na areia da Praia do Leblon, entre os postos 11 e 12Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/07/2024 13:36 | Atualizado 16/07/2024 14:20

Rio - Um pinguim foi resgatado na areia da Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira (15). De acordo com um grupo que passava pelo local por volta das 22h30, ele estava em frente à Avenida Bartolomeu Mitre, entre os postos 11 e 12, e não conseguia se mover.

A informação do resgate foi confirmada pela Secretaria Municipal de Ambiente e Clima (Smac), que informou que ele está sob cuidados do Econservation, projeto responsável pelo monitoramento das praias.

A empresa explicou que o pinguim se encontrava hipotérmico e bastante magro. "Ele está bem, na medida do possível, e sendo tratado pela nossa equipe", afirma a organização.



O estudante Yannick Defferrard, de 23 anos, estava andando pela areia com o amigo Marcos Vinicius Lopes, 21, quando encontraram o animal. "Ele parecia machucado, estava com dificuldades para andar. Nós ligamos para os bombeiros e eles disseram que era para acionar a prefeitura para o resgate", contou Yannick.

O jovem gravou vídeos do animal, que mostram ele deitado na areia, movendo a cabeça e respirando.

A bióloga Jéssica Nigro, mestre em Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de P.O.A pela Universidade Federal Fluminense (UFF) explicou que o animal é um pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus), assim como o que foi encontrado em uma praia em Niterói , na Região Metropolitana, no último sábado (13).Segundo a bióloga, a espécie, identificada pelo "colar" de penas brancas no pescoço, costuma se deslocar anualmente, por volta do mês de abril, para a costa brasileira. Isso acontece por conta das baixas temperaturas e escassez de alimento na região onde vivem, que é na Patagônia argentina e chilena, e nas Ilhas Malvinas."O nosso inverno é uma estação quente para eles, que retornam para seu ambiente por volta de setembro a outubro, que é quando inicia o período da reprodução e construção dos ninhos. Mas, com essa migração toda em busca de alimento e calor, eles ficam muito cansados, desidratados e hipoglicêmicos, muitos se perdem do bando e encalham, outros morrem no trajeto", contextualiza Nigro.A especialista esclarece que o pinguim-de-magalhães não depende do gelo para sobreviver: "Por isso, eles formam bandos para enfrentar as correntes frias das Malvinas e encontrar abrigo e alimento, principalmente a anchoita na costa brasileira. As aparições ocorrem mais no litoral sul, porém, alguns avançam para o sudeste e, raramente, são encontrados no nordeste."Nigro destacou que o pinguim na Praia do Leblon poderia estar descansando, devido a esse longo percurso até as águas brasileiras. "Isso é comum, ele está cansado, desidratado e precisando repousar um pouco. Se for somente isso, ele vai dar um tempo, relaxar, e retornar ao mar, porém, se estiver doente, não vai ter forças para voltar.""[Após o resgate], os órgãos que monitoram e reabilitam este tipo de animal farão os exames e dietas necessários e, se ele estiver bem, vão devolvê-lo ao mar. Caso não esteja, será encaminhado a um centro de reabilitação", finaliza a bióloga.Outros pinguins da espécie também foram resgatados em Maricá e em Itaipuaçu , distrito do município, também na Região Metropolitana do estado.